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Kadir Açar kimdir? Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar kaç yaşında, nereli?

Kadir Açar kimdir? Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar kaç yaşında, nereli?
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede hayatını kaybetti. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Açar'a Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar kimdir?

JANDARMA ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ KADİR AÇAR KİMDİR?

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'de görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, halı saha maçı sonrası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Açar, kurtarılamadı. NTV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Tunceli'de silah arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, maçın ardından fenalaştı..

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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