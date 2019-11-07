Kadınların yüzünü güldüren kooperatif

07.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:53

Çukurova Belediyesi, kadın istihdamını arttırmak, kadınların aile ekonomisine daha fazla katkı vermesi ve iş hayatına atılabilmesi için geliştirdiği projelerine son olarak Gülen Yüzler Kadın Tüketim Kooperatifini ekledi.



Çukurova Gülen Yüzler Kadın Tüketim Kooperatifi ilk olarak Atatürk Kadın Yaşam Köyü bünyesinde bir satış ofisinin kurulmasıyla hayata geçirilecek sonrasında internet üzerinden satış da dahil olmak üzere birçok pazarlama yöntemiyle ürünler tüketicilerle buluşturulacak. Kooperatifin nihai hedefi, kadınların ürettiği ürünleri yurt dışına satmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.



"Çukurova Belediyesi 'kadın dostu' belediyedir"



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Gülen Yüzler Kadın Tüketim Kooperatifi ile kadınların ürettiği ürünlerin değerini daha rahat bulacağını, kooperatif vasıtasıyla oluşturulan pazar olanaklarıyla ürünlerin satışının gerçekleştirileceğini ve kadınların aile ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Çetin, "Çukurova Belediyesi kadın dostu belediyedir. Kadın dostu belediye olarak bu durumu bir adım daha öteye götürdük ve şimdi de kadınlarımızı bir kooperatif çatısı altında birleştirdik. Kadınlara her anlamda pozitif ayrım yaparak, kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirdiğimiz 5 yılı geride bıraktık. Yeni dönemde de kadınlara yönelik Türkiye'ye örnek olmuş projeleri geliştirerek devam ettireceğimiz gibi yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Sonuna kadar kadınlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.



"Vaat olarak sunulan kreşleri biz hayata geçirdik"



Kadınların istihdamının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülen kadınların çocuklarını güven içinde emanet edebilecekleri semt kreşlerinin hayata geçirilmesinde Çukurova Belediyesi'nin Türkiye'ye öncülük ettiğini belirten Çetin, "İhtiyaç olan her semte Gülen Yüzler Semt Kreşlerimizi açtık. Böylelikle anneler çocuklarını güvenerek ve düşük bir ücret karşılığında bu kreşlere emanet ettiler. Bizim hayata geçirdiğimiz proje tüm Türkiye'ye örnek oldu. İktidar partisi belediyelere kreş açma zorunluluğu getirdi hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar kreş açacaklarının vaatlerini verdi" diye konuştu.



"Türkiye OECD'ye üye ülkeler arasında son sırada"



Gülen Yüzler Kadın Tüketim Kooperatifi Başkanı Avukat İlknur Özcan ise Türkiye'de en önemli sorunlardan birinin cinsiyet eşitsizliği olduğunu söyledi.



Kadınların toplumumuzda dezavantajlı gruplardan biri olduğunu ve kadınların iş hayatına katılımının yeterli seviyede olmadığına dikkat çeken Özcan, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin Tek Bakışta Devlet 2017 raporuna göre Türkiye yüzde 33.8'lik kadın iş gücü katılım oranıyla OECD'ye üye ülkeler arasında son sırada. Ülkemizin OECD'ye üye ülkelerin genel ortalama kadın iş gücü katılım oranı olan yüzde 63'e ulaşabilmesi için 8 buçuk milyon kadının daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu yollardan biri de kadın kooperatifleridir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA