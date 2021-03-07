Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor
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Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

07.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:44
Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla kullandığı KADES'e ilişkin memnuniyet anketi düzenledi.

Buna göre, 1013 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 90'ı uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 84,15'i personelin ilgisinden, yüzde 84,12'si hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Her 100 katılımcıdan 77,69'u ise ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KADES indirme sayısı 1 milyon 500 bini aştı

KADES uygulaması, bugüne dek 1 milyon 531 bin 174 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 91 bin 665 kadın ihbarda bulundu, 47 bin 472 asıllı ihbara müdahale edildi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Ad-soyad, doğum yılı, telefon ve TC kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabilen KADES kullanılırken, konum bilgisinin açık olması gerekiyor.

Uygulama ile şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimalinde KADES ekranında yer alan "yardım" butonuna basılarak, bölgeye en yakın kolluk personelinin kişiye ulaşması sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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