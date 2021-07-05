Kadınların yöresel üretime katkıda bulunmaları amacıyla kurulan kooperatif açıldı

Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kadınların yöresel üretime ve istihdama katkıda bulunmaları ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için kurulan kooperatifin açılışı Vali Mehmet Makas'ın katılımı ile gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan Vali Makas, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri kooperatifin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere ve destekte bulunanlara teşekkür etti.

Vali ve beraberindeki heyet daha sonra Kemaliye ilçesinde faaliyet gösteren esnafı gezerek, bir süre sohbet ettiler. Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Vali Makas, bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı