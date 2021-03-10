Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi
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Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi

10.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:43
Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kadınların kurduğu kooperatif bünyesinde üretilen istiridye mantarı ilk meyvelerini verdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kadınların kurduğu kooperatif bünyesinde üretilen istiridye mantarı ilk meyvelerini verdi. İlk hasatta 2,5 ton mantar elde eden kadınlar, bunu toplayarak satışını gerçekleştirdi.

Kadınların azim ve başarı örneği Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşandı. Bayat ilçesinde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kurulan Kadın Kültür Evi bünyesinde oluşturulan kooperatifte kadınlar istiridye mantarı üretmeye başladı. İlk etapta oldukça verimli bir üretim gerçekleştiren kadınlar topladıkları ilk mantarları iç piyasaya pazarladılar.

Kurulan mantar üretim tesisi hakkında bilgi veren Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, "Yaklaşık 7 ay önce Kadın Kültür Evimizin inşaatına başladık. Kadınlarımız heyecanla bu anı bekliyordu. Kadın Kültür Evimizde eğitim yapıyoruz. Bunun yanında da üretim alanında kooperatif kurduk. Bayat Kadın Girişimci Üretim ve Pazarlama Kooperatifi. Sayın Valimizin öncülüğünde yapılmış bir çalışma. Sağ olsun valimiz bu konuda inanılmaz desteklerde bulunuyor. Kadınlarımız üretime başladı. İlk olarak İstiridye mantarı üretimine başladık. Tesisimiz kuruldu. 2,5 tona yakın bir üretim. Bunun satışını şimdiden yapmaya başladık. İlk Başta kadınlarımız adına böyle bir destekte bulunuyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi
Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi
Kadınların yetiştirdiği istiridye mantarları ilk meyvelerini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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