Kadınların yeni korkulu rüyası! Tuzluk sarkması!

21.10.2019 16:47

Adı da yemeğe tuz dökerken yaptığımız kol hareketinden geliyor. "TUZLUK SARKMASI"

Aman! Kollarımda "Tuzluk Sarkması" var... 'Onları kasa çevirmek en azından sıkılaşmasını sağlamak istiyorum' diyorsanız bu mümkün! 'Yüzmeye de gideceğim yakın zamanda. Onun dışında ne yapabilirim? Tuzu azalt diyeceksiniz eh azalttım bağımlı olsam da. Yaşım kemale eriyor artık kendime bakmalıyım'

Geçtiğimiz hafta muhteşem bir açılış ile hizmete giren Aysun Kaya Beauty'de "Feryal Gülman" ev sahipliği yapmış, Emaar Square'de gerçekleşen Aysun Kaya Beauty lansmanında "Güzellik uygulamalarındaki gelişen son teknoloji ve doğru bildiğimiz yanlışlıklar "Çay Sohbeti" cemiyetin ünlü hanımları ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşmişti.

Aysun Kaya Beauty firma sahibi Aysun Kaya "Hedefinin bayanlara sağlıklı ve kendilerini daha mutlu, özgüvenli hissettirecek uygulamalar yapmak olduğunu" dile getirdi ve sözlerine;

"Sıkı kaslara sahip olduğumuz zaman vücudumuz güzel görünür ve kendimizi iyi hissederiz. Ama zaman içinde, genellikle de 30' lu yaşlardan sonra, yavaş yavaş kollarda sarkmalar ortaya çıkar.

Bunun sebebi hareketsizlik, kilo alma, hamilelik, ani kilo kaybı, hormonal değişiklikler, kötü beslenme vb. olabilir. Vücudumuzun diğer bölgelerinde oluşan sarkmaların yanı sıra, en can sıkıcı bölgelerden biri kollardır. Kollarda sarkmalar görülmesi üzücü olabilir ve kıyafet seçerken hoş olmayan görüntüsü yüzünden zor durumda kalabilirsiniz.

Kollarda sarkmalar, kolajen ve elastin liflerin azalmasına bağlı olarak derinin sıkılığını yitirmesi sebebiyle oluşur. Bu durum deriyi ve kasları gevşek hale getirir."

"VelaShape" uygulaması ile kol sarkmalarına son!

Cerrahi müdahale olmadan son derece konforlu bu işlem gözle görülür sonuçla incelme ve vücut şekillendirme sağlıyor. Son teknoloji olan velashape sıkılaşma , selülit problemleri , bölgesel zayıflama , incelmenin yanı sıra çatlak görünümünü hafifletmekte de etkilidir. İncelme , sıkılaşma ve selülit giderme de kullanılan FDA onaylı , cerrahi olmayan ve %97 hasta memnuniyeti ile sonuçlanan bir işlemdir.

Vücut şekillendirme ve selülit tedavisi için sıklıkla başvurduğumuz yöntem velashape III en büyük özelliği çok kısa sürede uygulanabilmesi ve seans aralığının geniş olmasıdır. İlk etapta haftada 1 i daha sonra 15 günde son seans kapanışları ile uygulanıyor.

Velashape teknolojisini vücudun her bölgelerine uygulayabiliyoruz.

En çok uygulanan bölgeler ;kol- bacak , iç bacak , karın, basen bölgeleridir. Hastalar bu bölgelerinde hızlıca cilt kalitesinde iyileşme ile karşılaşır. Hamilelikten sonra hızlı kilo alıp verme dönemine girildiği için velashape, cilt toparlamasına hızlıca katkıda bulunur.

Uygulama sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Vakum özelliğinden dolayı masaj etkisi hissedilir. Radyo frekanstan dolayı da biraz sıcak hissiyatı oluşur.

Vakumlu bir terapidir. Ve bu vakumlu terapi yöntemi sayesinde yağ hücrelerine radyo frekansın daha iyi iletilmesini sağlar. Vücudumuzda bulunan ödemin azaltılmasına yardımcı olur. Doğumdan sonra oluşan sarkmaları sıkılaştırıcı ancak doğumdan 2 ay sonra bu işlem yaptırılabilir.

Kaynak: Bültenler