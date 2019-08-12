Kadınların yeni buluşma yeri kıraathane

12.08.2019 13:21

Amasya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kıraathane açıldı.

Kütüphanesi bulunan, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu "Hilal Çay Evi" adı verilen kıraathanede kadınlar sohbet ediyor, kitap okuyor, altın günleri düzenliyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye binasının bir bölümünde oluşturdukları kıraathaneyi, öncesinde kadınlarla görüşüp isteklerini dinledikten sonra tasarladıklarını söyledi.

Kadınların kıraathaneye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Seçim döneminde hanım kardeşlerimize bir söz vermiştim, 'Belediye başkanı olursam size bir kıraathane açıyorum.' diye. Düşünce böyle oluştu. Burada tüm Amasya'da yaşayan kadınlara, Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlere, tüm hanımefendilere çay ve hizmet ücretsiz. Akşama kadar 1-2 çay yok, sınırlama yok, isterse 25 olsun, komşusunu, arkadaşını, akrabasını getirebilir."

Kıraathaneye sadece Amasya'dan değil çevre il ve ilçelerden de misafirler geldiğini belirten Sarı, "Hanım kardeşlerimiz başımızın tacı. Şehrimizdeki bütün hanımefendiler bu hizmetten yararlansın istiyoruz. Herkes gelsin istiyoruz. Bize oy vermiş, vermemiş asla, Amasyalıymış, Gaziantepliymiş asla, hepsi başımızın tacı." dedi.

Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir ise Sarı'nın seçim döneminde kadınlara verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti.

Kıraathanede çalışanların da kadın olduğuna işaret eden Demir, "Hilal Çay Evi"nden yararlanan kadınlardan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.

Misafirlerden Rezzan Hızarcı da kıraathanede istedikleri gibi vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Çok güzel bir ortam, çalışanlar çok ilgili. Bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk vatandaş olarak." diye konuştu.

Kaynak: AA