Kadınların ürettiği maskeler ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor - BURSA
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Kadınların ürettiği maskeler ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor - BURSA

Bursa'nın Keles ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışan kadınların ürettiği maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Kadınların ürettiği maskeler ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor - BURSA
14.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:05

Bursa'nın Keles ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışan kadınların ürettiği maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Kaymakamlık, Keles Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen çalışmayla ilçedeki kadınlar maske üretimine başladı.

Malzemesi belediye tarafından temin edilen maskelerin üretiminden ücret almayan kadınlar, gayret ve özverileriyle örnek oluyor.

Üretilen binlerce maske, 12 bin 500 nüfuslu ilçenin vatandaşlarına beşerli paketlerde dağıtılıyor.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde ilçede maske sorunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye olarak temin ettikleri maskelere ciddi miktarda ücret ödediklerini anlatan Keskin, bunun üzerine maskeleri ilçede üretmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Keskin, Keles Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başladıklarını belirterek, "Usta öğreticilerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ve gönüllü hemşehrilerimizin katılımıyla maske üretimi yapıyoruz. Maskeleri halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Burada çalışıp maske üreten kadınlarımız da bu üretimi ücret almadan gerçekleştiriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köylere de maske dağıttıklarını anlatan Keskin, "Özellikle ilçede pazarın kurulduğu günler dağıtım gerçekleştiriyoruz. İlçemizde maske sıkıntısı asla yaşanmıyor." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nafiz Gökçek de üretimi 17 Nisan'dan bu yana sürdürdüklerini aktardı.

Merkezdeki 2 kadrolu öğretmen, 3 usta öğretici ve 3 gönüllü kadının 10 binin üzerinde maske ürettiğini bildiren Gökçek, "Böyle bir hizmetin içinden yer aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu virüsün üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Buradaki kadınlarımızın hepsi gönüllü çalışıyor. Yaptıkları bu işten ücret almıyorlar. Elimizden geldiğince üretime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hiç yorulmuyoruz"

Merkezde gönüllü çalışan kadınlardan Fatma Akbey, arkadaşının aracılığıyla bu işe başladığını belirtti.

Akbey, maske üretiminde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek "Hızlı bir şekilde maske yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kurs öğretmeni Remziye Oruç da "Maskelerimiz çok güzel. Kaliteli üretim yapıyoruz. Bu iş bizde bağımlılık yaptı. Hiç yorulmuyoruz." diye konuştu.

Kadınların ürettiği maskeler ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor - BURSA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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