Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA - Haberler
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Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, 'ters bakma' nedeniyle iki kadın grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, 'ters bakma' nedeniyle iki kadın grubu arasında çıkan Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nisanur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen iki kadın, kadın kuaförünün önünde duran kadınlara ters bakıp, laf attı. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. İhbar üzerine polislerin geldiğini gören kadınlar ise koşarak, uzaklaştı.

Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, kadınların birbirlerine vurduğu ve saçlarını çektiği anlar yansıdı.

Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

Son dakika! KADINLARIN 'TERS BAKMA' KAVGASI KAMERADA

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