Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul Bahçelievler'de iki kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti.

İstanbul Bahçelievler'de iki kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmak için uzun süre uğraştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da iki kadın sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlardan biri diğerini saçından tutarak yere yatırdı. Kadınlar sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kadınlar, yanlarında bulunan yakınları ve çevredeki vatandaşların uzun süren uğraşları sonucu ayrıldı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı