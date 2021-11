Kadınların sesi Bornova'dan yükseldi

Hep bir ağızdan "Şiddete Hayır" diyen kadınlar, tüm alanlardaki hak arayışlarının sonunda kadar süreceğini sloganlarla haykırdı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Şiddete karşı ve hak arayışı mücadelelerinde her zaman kadınlarla yanyana olduklarını söyledi.

Bornova Belediyesi'nin kadın çalışanları "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"nü DİSK Genel İş İzmir 7 Nolu Şube'nin organizasyonunda, ana hizmet binası önünde kutladı. Şarkılar ve türküler hep bir ağızdan söylendi. Sloganlar atıldı, halaylar çekildi. Hazırlanan bildiri madde madde çalışan kadınlar tarafından okundu. Meşaleli kutlamada Bornova Belediyesi'nin kadın çalışanlarına erkek çalışanlarda destek verdi.

Kadına Şiddetin karşısındayız

Şiddete karşı ve hak arayışı mücadelelerinde her zaman kadınlarla yanyana olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Hem belediyedeki kadın personelin Bornovalı tüm kadınların hayatın her alanında daha etkin olmaları için pek çok çalışma hayata geçirdik. Kadınlarımız ile birlikte yol yürümek bize büyük mutluluk ve gurur veriyor. Bornova kadın dostu bir kent ve biz kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bunun artık son bulması dileğiyle tüm kadınların 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nü kutluyorum" dedi.

DİSK Genel İş İzmir 7 Nolu Şube Özgür Genç ise sadece iş değil, her türlü mücadelelerinde kadınların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Bornova'daki tablonun tüm Türkiye'de hakim olmasını diliyorum" diye konuştu.

