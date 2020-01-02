Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'
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BBC

Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'

Video serimizin ikinci bölümünde muhasebeci Nuray Kılıç, her gün otoban kenarındaki işine yürüyerek giderken geliştirdiği kendisini şiddetten koruma taktiklerini anlatıyor.

02.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:10
Kadınların savunma taktikleri: 'Özgürlüğümü kısıtlamadan benle yaşamaya alışacaksın'

"Kadınların Savunma Taktikleri" serimizin ikinci bölümünde muhasebeci Nuray Kılıç, her gün otoban kenarındaki işine yürüyerek giderken geliştirdiği kendisini şiddetten koruma taktiklerini anlatıyor.

47 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Kılıç, kendini daha güvende hissetmek için ders almaya da başlamış.

Kadınlar, yaşamlarının her alanında erkek şiddetinden korunmak için bilinçli veya bilinçsiz olarak "savunma taktikleri" geliştiriyorlar.

BBC
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