Kadınların saç baş kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kadınların saç baş kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Esenyurt'ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kadınların saç baş kavgası kamerada
Kadınların saç baş kavgası kamerada
Kadınların saç baş kavgası kamerada
Kadınların saç baş kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kadın lüks siteden dışarı adım atar atmaz kavgaya tutuştu: Güvenlik görevlileri bile ayıramadı
İki kadın lüks siteden dışarı adım atar atmaz kavgaya tutuştu: Güvenlik görevlileri bile ayıramadı
Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Yaşar Demet Akalın
Spor Salih Uçan Ünal Karaman Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınların saç baş kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:04:35. #1.14#

title