Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
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Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Yerel

- Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından üretilen yaklaşık 1000'e yakın el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

- Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide

SAMSUN - Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından üretilen yaklaşık 1000'e yakın el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Pandemi döneminde kapalı kalan halk merkezlerinde üretim hız kesmedi. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, usta öğrenciler tarafından online ders alarak öğrendikleri bilgileri evlerinde uyguladı. Bu kapsamda İlkadım Halk Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kadınların pandemi döneminde yaptığı el sanatları ürünler Kurtuluş Yolu üzerinde kurulan stantlarla alıcılarını bekliyor. Stantlarda organik iplerden yapılmış oyuncaklar, takılar, el emeği tablolar, sepetler, işlemeler bulunuyor.

Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, " Samsun Büyükşehir Belediyemizin açık sahne etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyemizin destekleriyle Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz yaklaşık 15 aydır bazı sıkıntılar içerisindeydi. Eğitmen arkadaşlarımızla beraber dedik ki bir sergi açalım. Kendi bütçelerine katkı bulunması amacıyla burada sergimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğretici olan Sevgi Kasım ise" Bizler Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Merkezi işbirliğiyle bir buçuk yıl içerisinde çalışamadığımızın, evlerde ürettiğimiz ürünlerin görsel olarak satışa sunmak istedik. Bütçemize katkıda bulunmak, sesimizi duyurmak için ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünlerini tekrardan hatırlatmak amacıyla bir sergi açılışı yaptık. Bu sergide bütün alanlardan ürünler var. Amacımız bizlerin evde oturarak değil de üretken kadınlar olarak bir şeyler üretip bütçemize katkıda bulunmak var olduğumuzu göstermektir" diye konuştu.

Sergi akşam saatlerine kadar açık kalacak.

Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide
Kadınların pandemi döneminde ürettiği tüm eserler bu sergide

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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