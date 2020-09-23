Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp şüphelilerine şafak operasyonu
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Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp şüphelilerine şafak operasyonu

23.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:45

SAMSUN'da, kadınların otostop çekerek ya da önlerine yatarak durdurdukları kamyonlardan gasp yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Kadınların otostop çektiği kamyonlardan gasp şüphelilerine şafak operasyonu

SAMSUN'da, kadınların otostop çekerek ya da önlerine yatarak durdurdukları kamyonlardan gasp yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların otostop çekerek ya da önlerine yatarak durdurdukları seyir halindeki kamyonlardan ürünlerin gasbedildiği yönünde ihbar aldı. Son olarak bir kamyonu durduran kişiler, bu yöntemle 1 ton 600 kilo buğdayı gasp etti. Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gasp olaylarına karışanlara yönelik şafak baskını düzenlendi. 70 ekip, 270 polisin katıldığı operasyonda, 2'si kadın 3 şüpheli evlerinde gözaltına alındı.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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