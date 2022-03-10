'Kadınların Objektifinden Karabağlar' sergisi açıldı

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra en çok önem verdiği konuların başında eğitim, kültür ve sanatın geldiğini hatırlattı. Özellikle kadınların erkeklerle birlikte toplumsal yaşamda yer almalarına çaba gösterildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "O zorlu dönemin koşullarında, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınması cesaret ve kararlılığı gösterilmiştir. Bu çok önemlidir" dedi.

Bugün yaşanan sorunların ancak eğitimle aşılabileceğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, sağlıklı bir toplum yapısının bilime, kültüre, sanata önem vermekle ulaşılacağını söyledi. Başkan Selvitopu Karabağlar'da bu anlayış doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek "Belediyemiz bünyesinde kadın erkek ayrımı yapmıyor, herkesin ürettiği işe bakıyoruz. Bu anlayışımızı korumaya devam edeceğiz. Kadınlarımız toplumsal yaşamda ne kadar çok yer alırlarsa, o kadar da ülkemize, kentlerimize faydaları olur. Kadının olduğu yerde sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk dayanışma vardır. Sergide emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aynı azim ve kararlılık

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da konuşmasında, kadınların mücadele azmi ve kararlılıklarını dün olduğu gibi bugün de sürdürdüğünü söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl ötesini görerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiğini, onları sanata teşvik ettiğini hatırlattı.

İFOD Başkanı Şengök de, 6 İFOD üyesi ve 6 Karabağlarlı kadının gönüllü olarak projede yer aldığını söyledi. Kadınların teorik eğitimlerinin ardından Uzundere ve Aydın mahallelerinde çekim gezileri gerçekleştirerek, sergide yer alan 45 fotoğrafı ürettiğini vurguladı.

Açılış töreninin ardından Başkan Selvitopu ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Ağrı, sergide fotoğrafları yer alan kadınlara katılım belgesi vererek teşekkür etti. Şengök de meclis salonunda "Tarihte İz Bırakan Kadın Fotoğrafçılar" konulu sunum yaptı.

18 Mart'a kadar açık kalacak sergide, Aysun Tarakcı, Esra Şimşek, Kezban Köker, Melahat Yıldırım, Nilgün Alpay, Sibel Küçükyumuk, Seray Ak (Eğitmen) , Fatma Selma Oransay, Gönül Ocak, Nilgün Yoldaş Atilla, Nurten Erdal ve Nurten Gül'ün fotoğrafları yer alıyor.

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