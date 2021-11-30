Kadınların Noel çelengi mesaisi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, kozalak, kırık dal parçaları, yapraklar gibi orman atıkları, kadınların maharetli ellerinde çelenge dönüşüyor. Noel öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınlar, yıl boyu 500 bin çelenk üretti. Çelenkler boyutlarına göre 1 ile 3 euro arasında değişen fiyatlarla Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, 20'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Antalya'da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor. Ziraat mühendisi Şerife Altındal da 21 yıl önce ormanlık alanlardaki kırık dal parçaları, yapraklar, otsu bitkiler ve çam kozalaklarından oluşan atıkları değerlendirmek istedi. Altındal, ormanlardan toplattığı atıkları bugün 400 kadınla işleyerek çelenk haline getiriyor. Kent merkezindeki atölyesine ek olarak Burdur'un Bucak ilçesinde de bir atölye işleten Altındal, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara çelenk yapmaları için ham madde sağlıyor.

Safiye Şener ise, "Çelenk yaparken işime yoğunlaşıyorum. Aklıma anılarım da geliyor. Severek çalışıyorum. 12 yıldır çalışıyorum burada. Oturarak çalışmayı seviyorum. Günde 50-60 civarı çelenk üretiyorum" ifadelerini kullandı.