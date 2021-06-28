Kadınların motorsporlarında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen W Series, Tivibu Spor'dan yayımlanacak
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Kadınların motorsporlarında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen W Series, Tivibu Spor'dan yayımlanacak

Kadınların motorsporlarında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen W Series, Tivibu Spor'dan yayımlanacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Kadınların motorsporlarında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen W Series'te 2021 sezonu heyecanı, Tivibu Spor'da yaşanacak.

Kadınların motorsporlarında daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen W Series'te 2021 sezonu heyecanı, Tivibu Spor'da yaşanacak.

Yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Avusturya'da ilk etabı koşulan ve 30 Ekim'de son bulacak W Series'te bu sezon tüm yarışlar Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.

Motorsporlarında kadınların hem pilot hem de mühendis olarak daha fazla yer almasının hedeflendiği W Series, ilk kez 2019'da düzenlendi. Organizasyon, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kadın sürücülerin tüm maliyetlerinin organizasyon tarafından karşılandığı şampiyonada pilotlar, tek kişilik F3 araçları kullanıyor. Teknik özellikleri birbirine denk olan bu araçlar sayesinde W Series'te sürücülerin yetenekleri belirleyici olacak. İlk yılında pilotların bireysel olarak yarıştığı organizasyonda bu sezon takım halinde de mücadele edilecek. W Series, 2022 sezonundan itibaren ise sadece takım müsabakasına dönüşecek.

W Series'ın Avusturya'da düzenlenen ilk yarışını, Büyük Britanyalı pilot Alice Powell kazandı. Organizasyona, 2-3 Temmuz'da yine aynı ülkede gerçekleştirilecek ikinci etapla devam edilecek. Sırasıyla Büyük Britanya, Macaristan, Belçika, Hollanda, ABD ve Meksika etaplarıyla sezon tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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