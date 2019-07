Kadınların Mastürbasyon Yapması Hakkında Unutulması Gereken 7 Söylence

"Galiba stresli olduğum zaman daha çok mastürbasyon yapıyorum."

"Mastürbasyon mu yapıyorsun?"

Bir erkek arkadaşımla yaptığım bu konuşma, birçok insanın sadece mastürbasyon yapıyor olmakla kalmayıp bunu bir de utanmadan kabul etmemi öğrendikleri anki şaşkınlığı gösteriyor.

Bu arkadaşımla her zaman seks hakkında muhabbet etmemize ve ilişkilerimde cinsel açıdan aktif olmamı biliyor olmasına rağmen kendi kendimi tatmin edebiliyor oluşum onun aklının ucundan bile geçmemişti.

Aslında bunun sebebi, kadınların cinsel dürtülerinin başka insanlar için olduğunu düşünmemizdir.

Çocukluk yıllarımda tesadüfen mastürbasyonu keşfettiğimden beri, mastürbasyon kendi arzularımı tatmin ettiğim bir şey oldu, başkalarının arzularını değil. Seksi pozlar vermem ya da baştan çıkarıcı sesler çıkarmam. Mum yakmam ya da duşta erotik bir ambiyans oluşturmak için çabalamam. Kısacası, erkekler de dahil, başkalarının yaptıklarından farklı bir şey yapmıyorum. Bu da insanlar için büyük sürpriz oluyor.

Çünkü insanlar kadın mastürbasyonunu ya pornolarda ya da feminist hareketlerin bir parçası olarak görüyor, kadınlar normal günlük bir aktiviteymiş gibi mastürbasyon yaptıklarında şaşırıyorlar.

Mastürbasyon alışkanlıklarını cinsiyetlere göre farklıymış gibi göstermek, farklı cinsellik görüşlerinin de ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir. Biz bu anlayışa tutunduğumuz zaman gerçek insanların yerini basmakalıpların aldığı "erkekler Mars'tandır kadınlar Venüs'ten" (çift cinsiyetlilerden bahsedilmiyor bile) anlayışını güçlendirmiş oluruz.

Ayrıca bizler insanların empati kurmasını desteklemekten ziyade kadınları topluma egzotik birer yaratıkmış gibi gösteriyoruz.

Küçük bir not: Kadınlar ve mastürbasyon hakkında düşüncelerimizin çoğu vajina ile alakalı söylencelerle ilgilidir. Kadınlar hakkındaki düşüncelerimizin çoğu yanlıştır. Vajina hakkındaki düşüncelerimizin çoğu yanlıştır ve doğal olarak bu ikisi arasındaki ilişkiye dair görüşümüz de yanlıştır. Bu nedenle bu makale doğuştan kadınlarla ilgili söylencelere odaklanacak. Benim perspektifimden işte doğuştan kadın olanlar hakkında unutmamız gereken bazı söylenceler:

Söylence#1: Kadınlar mastürbasyon yapmaz

Batı kültüründen birçok insan erkeklerin mastürbasyon yaptığını biliyor. Bu konu tartışmak için sevimli bir konu olmasa da, mastürbasyonun erkekler için kaçınılmaz ve normal olduğundan eminler.

Kadınlar için durum hiç de böyle değil. İnsanların düşüncesine göre, bir kadın mastürbasyon yapıyorsa bu anormal olduğu kadar saçma ve gereksizdir de.

Çocukluk yıllarımda ve gençliğimde mastürbasyon yaptığım için kendimi sapık, nefsine düşkün ve suçlu hissederdim. Kimseye söylememiştim ta ki on beş yaşlarındayken oynadığım şişe çevirmece oyununa kadar. Bana soruluyordu ve ben de "doğruluk" demiştim. Soru "en büyük sırrın nedir?"di. Fısıldayarak "mastürbasyon yapıyorum" dedim. Cevabımı duyan birkaç arkadaşım da "ben de" diye fısıldadı. Çoğumuzun böyle bir sırrı vardı ve bunu saklıyorduk, çünkü bu yaptığımızın normal olduğunu düşünmüyorduk.

Aslında, araştırmaya göre, 18-22 yaş arası kadınların yüzde 92'si düzenli olarak mastürbasyon yapıyor.

İnsanlar, kadınların seksüelitesinin ilişkilerinin çok ötesinde var olabileceğini düşünmüyor.

Lakin bizim cinsel arzularımız olağan ve normal bir durumdur ve herhangi birinin yardımı olmadan da canlandırılabilir.

Söylence#2: Kadınların mastürbasyon yapması büyük bir fantezidir

"Herkes bilet almak için sıraya girsin çünkü kızımız mastürbasyon yapacak!"

Her yatağa girişimde, bazen bu anonsu duyar gibi oluyorum. Pornolardaki ve bazı filmlerdeki tasvir edilen kadın mastürbasyonu çok büyük bir gösteridir.

American Pie'da Shannon Elizabeth'in şehvetli bir şekilde soyunmasından, vücudunu okşamasından, Pleasantville'de Joan Allen'ın nefes nefese fısıldaması ve dünyaya renk katan o kendinden geçmiş yüz ifadesine kadar, filmlerde kadınların mastürbasyon yapmasının nasıl da büyük bir gösteriymişçesine sunulduğunu görebiliyoruz.

Filmlerde erkekler mastürbasyon yaptığı zaman seyircinin uyarılması ya da görüntünün zarif ve güzel olması beklenmez. Örneğin, American Pie'da Jason Biggs'in mastürbasyon sahnesi utanç verici olarak tasvir edilmiştir, seksi değil.

İzlediği pornonun seksi olması beklenir ama kendisi seksi değildir. Çünkü insanlar erkeklerin mastürbasyon yapmasındaki amacın kendi arzularını tatmin etmek için olduğuna inanır, halbuki kadınlar başkalarının arzularını harekete geçirmek için yapar.

İşin içine performans beklentisi girince kadın mastürbasyonunun tasviri kadını kendi vücudunun dışına çıkarıyor ve mastürbasyon yaparlarken bile kendilerinin obje gibi hissediyorlar.

Medyanın, kadın arzuları hakkındaki videoların ve bu konudaki makalelerin seks tasvirine maruz kaldıkça, partnerimin beni mastürbasyon yaparken nasıl gördüğünü hayal etmeye başladım. Yüzümün nasıl göründüğünü merak edip kendimi mastürbasyon yaparken izledim ve aslında çok sessiz mastürbasyon yaparken bir anda sahte orgazm sesleri çıkarmaya başladım.

İşte bizi nesneleştiren şey tam olarak bu.

Tabii ki mastürbasyon başkalarının önünde yapılabilir. Ama kadınlar nasıl göründüklerini, nasıl hissettiklerini ve mastürbasyon sırasında nasıl ses çıkardıklarını merak ettikçe o andan uzaklaşıyor ve zevk alması da daha zor hale geliyor.

Beklenildiği üzere, kadınların yüzde 32'si nasıl göründüklerine odaklandığı için orgazm olmakta sorun yaşıyorlar. Bu kesinlikle sorun olmamalı, özellikle de birileri izlemiyorken.

Söylence#3: Mastürbasyon yapan kadınlar fahişedir

Başka insanların düşüncesine göre, bir kadının kendisini uyarması, mastürbasyon yapması o kadının herkesle ilişkiye girdiğini gösterir. Çünkü eğer bir kadın mastürbasyon yapıyorsa kendi zevki için değil, porno yıldızı olmak için yapıyordur.

Ayrıca bir başka görüş de, eğer bir kadın mastürbasyon yapıyorsa sapıktır, macera arıyordur ya da çıldırmıştır. Eğer bir de bu yaptığı kötü şeyden konuşuyorsa bu da sapıklığın bir üst seviyesidir. Çünkü kadın bunu dürüst olmaktan ziyade erkekleri tahrik etmek için söylüyordur.

Erkekler arasında mastürbasyon yaptığımdan bahsettiğimde, bunu bir davet olarak algılayacaklar diye çok korkuyorum. Nasıl mastürbasyon yaptığımızın ya da mastürbasyon hakkında konuşmamızın kaç erkekle ilişkiye girdiğimizle alakası yok, aslında bazı insanlar partneriyle yaptığı sekse alternatif olarak mastürbasyon yapıyor.

Mastürbasyon da aynı su içmek, nefes almak gibi fiziki bir ihtiyaçtır. Mastürbasyon yapan bir kadının sekse çok düşkün olduğunu düşündüğümüz zaman, mastürbasyonun aslında cinsiyet fark etmeksizin basit bir fiziki ihtiyaç olduğunu yok sayıyoruz.

Söylence#4: Mastürbasyon yapan kadınlar daha duygusaldır

Bilinen bir düşünceye göre, kadınlar kendilerini aşkla dolu bir ilişkide ya da konuşmada hayal ederken, erkekler daha açık ve hızlı fantezilere sahiptir.

Ah! Doğru ya, biz mumlar yakıp erotik bir ambiyans için vücut kremleri süreriz ve zihinlerimizi, beden ve ruhlarımızı birleştiririz.

Hadi ya?! Tabii ki de deneyimlerimizi daha iyi hale getirmek için mastürbasyon yapmamızın kötü bir yanı yok, ama bilin isterim ki çoğu kadın için mastürbasyon yapmak, uykuya dalmadan önce birkaç dakika kendine dokunmak kadar basit.

Ve evet, bilinmesi adına, biz de açık saçık fanteziler kuruyoruz. Ayrıca – erkeklerin de böyle fanteziler kurduğundan eminim – birazcık garip fantezilerimiz var. Bazen mastürbasyonumu bitirir bitirmez kendime "Bu hayaller nereden geliyor ya?" diye soruyorum.

Söylence#5 : Kadınlar porno izlemez

Erkeklerin sekse daha yatkın olduğuna inanılırken, kadınların masum olduğuna ve duygu dolu birlikteliklerin dışına çıkamayacağına inanıyorlar. Kadınlar masum düşünceler dışında sekse dair bir şey izlemez, hayal etmez çünkü onlar için sadece sevimli duygular vardır, gibi bir düşünce hakim insanlarda. Hayallerinizi yıktığım için özür dilerim ama bakın size ne diyeceğim: Kadınlar porno izler. Her türde porno izler. Çok korkunç değil mi?

Daniel Bergner'a göre porno izleyicilerinin üçte birini kadınlar oluşturuyor.

Maalesef ki, bazı kadınların yetişkin filmlerini sevmesine rağmen, bu filmlerde kadınların küçük düşürücü durumlarda kaldığına tanık oluyoruz. Bir de kamerayı iyice kadına yöneltiyorlar ki, izleyiciler kadını daha iyi görebilsinler. Ki zaten çoğu pornoyu zevk almayan, sahte orgazm sesleri çıkaran ve doğal bedenlere sahip olmayan kadınların ve heteroseksüel erkeklerin ele geçirdiğini biliyoruz.

Ama devir değişiyor millet! Artık feminist pornolar var.

Kadınların pornolardan beklentisi, kadının zevkini de ön plana çıkarıp merkeze koymalarıdır. Herkesin bilmesi gereken bir şey vardır ki o da, kadınların porno izlediği ve kamera önünde olmaktan ziyade kameranın arkasında kalmayı tercih ettiğidir.

Söylence#6: Mastürbasyon erkeklerin doğasında vardır, kadınlar sonradan öğrenir

Hiç şüphesiz ki kadınların arzuları bastırılmıştır. Bazı kadınlar kendi vücutlarını keşfetmeye bile çekinmektedir.

Kadınların yüzde 72'si 18 yaşından önce mastürbasyon yapmaya başlıyor ve çoğu kadın mastürbasyon yapmayı tesadüfen keşfediyor.

Bana inanmıyorsanız, Nancy Friday'in erken yaşta cinsel arzularını keşfeden kadınlar hakkında yazdığı bir hikaye kitabı var, onu bulup okuyabilirsiniz. Bir insana kendi vücudunu keşfetmesini öğretmekte hiçbir sorun yoktur. Tekrar söylüyorum, kadınların daha az cinsel arzularının olmasına ve sadece diğerlerinin kafasında canlandırdıkları gibi seks yapıyor olmasına dair düşünceler var.

Bazı insanlar mastürbasyonun ne olduğunu öğrendikten sonra deniyorlar ve tökezliyorlar. Ama vücudumuzun nasıl çalıştığını bilmemiz gerektiğini söylediğimizde bu küstahça karşılanabiliyor. Çoğu kadının sonradan öğrenerek değil de doğal olarak mastürbasyon yaptığını öğrenmemiz gerek.

Söylence#7: Kadınlar güçlü olabilmek için mastürbasyon yapar

Kadınların baştan çıkarmak için mastürbasyon yapması söylentisinin yanı sıra, feminist bir duruşla mastürbasyon yapanlar da vardır. İkinci durum cesaret verici olabilir ama aslında kadını kurnazca bir şekilde yine objeleştirir.

Kadınların özgürce mastürbasyon yapması, kendi vücutları için daha iyi hissetmelerini sağlar. Eğer kendini tatmin edebiliyorsan seksi hissedersin; seksi hissetmek için başkasına ihtiyacın yoktur.

Mastürbasyon o iğrenç gördüğün bedeninle bile zevk alabileceğin kişisel bir deneyimdir. Kimse erkeklerin kendi vücutlarıyla alakalı daha iyi hissetmeleri için mastürbasyon yaptıklarını söylemez çünkü tekrar söylemek gerekirse, erkeklerin mastürbasyonu görüntüleriyle alakalı değildir.

Tüm bunların dışında, kadınlar güçlü olabilmek için mastürbasyon yapmaz. Güçlü olabilmek için herhangi bir şey yapmak zorunda değiliz. Biz ne istiyorsak ona ihtiyaç duyuyoruz.

Kadınların kendi arzularını tatmin etmek yerine sekste daha güçlü olabilmek için mastürbasyon yaptığı fikrine karşı olan feministleri takdir ediyorum.

kadınların arzu eksiklikleriyle ilgili tüm saçmalıklar reddedilmelidir. Tüm bu söylentiler yüzünden kadının kendine olan güveni ve bağımsızlık arzusu hiçbir zaman azalmamalıdır.

Tüm bu söylentiler mastürbasyonun kişisel bir deneyim olmasına ve bunu insanlara anlatmamız gerektiğine dair ortak bir düşünceye sahip.

Her cinsiyetten insanlar kadınların mastürbasyon yapmasını değişik amaçlara bağlıyor, ama herhangi bir amacımız olmasına gerek yok ki. Mastürbasyonu seksi görünmek için yapmak zorunda değilsin, böyle hissettiğin için yapabilirsin. Toplum ve medya kadınları olduğundan fazlası olarak göstermeyi sever ve kadınları da olduğundan fazlası yapmaya çalışır. Ama onların istediği gibi olmak zorunda değiliz.

Bizler herhangi bir idealin cisimleşmiş halleri değiliz.

***

KAYNAK: Everyday Feminism internet sitesindeki "7 Myths About Women and Masturbation It's Time to Unlearn Right Now" başlıklı yazıyı Emine Tanır, Gaia Dergi için çevirmiştir. VE İLK OLARAK Gaia Dergi'de yayınlanmıştır.