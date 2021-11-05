Kadınların maharetli elleri tescilli acı biberi reçele dönüştürüyor

HATAY (AA) - Hatay'da coğrafi işaret tescilli Samandağ biberi, kadınların elinde acıyla tatlı bileştirilerek reçel olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yaklaşık 3 yıl önce Samandağ Belediyesi öncülüğünde kurulan Samandağ Kadın Kooperatifi, 60 kadın üyesiyle UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzetlerini üretmeye başladı.

Kentin tüm lezzetlerinin yapımından satışına kadar her aşamasında yer alan kadınlar, ortaya farklı bir tat çıkarmak için kolları sıvadı.

Acısıyla meşhur, tescilli Samandağ biberiyle reçel üretmeye karar veren kadınlar, ağızda hem acı hem tatlı bir tat bırakan bu ürünle adeta siparişlere yetişemez oldu.

Samandağ Kadın Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz Kalacı, AA muhabirine, ev hanımlarının iş hayatında da söz sahibi olması maksadıyla kurdukları kooperatifte çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Ürettikleri yöresel ürünleri internet üzerinden Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını belirten Kalacı, en çok sipariş alan ürünlerinin başında ise Samandağ biber reçelinin olduğunu anlattı.

Acının tatlı ile buluştuğu reçelin çok fazla sevildiğini dile getiren Kalacı, şöyle devam etti:

"Samandağ biberi uzun yıllardır haplarından tutun, çayına kadar birçok üründe kullanıldı ama biz burada hep salça yaptık, yemeklerde kullandık. 'Nasıl farklı bir şekilde değerlendirebiliriz?' dedik ve hani deneme yanılma yoluyla bir reçel çıktı ortaya. Reçelimizin adına da 'aşk reçeli' dedik çünkü gerçekten aşk gibi, önce ağzınıza çok tatlı geliyor, hoşunuza gidiyor, daha sonra acısını bırakıyor ve uzun süre o acı gitmiyor. O yüzden biz aşka benzettik. Başka yerlerde de biberle reçel yapılıyordu ama gerçekten hiçbirine benzemiyor çünkü Samandağ biberi çok özel bir biber ve başka hiçbir biberde o tadı yakalayamıyorsun, çok çok acı. Bayağı enteresan bir ürün ortaya çıktı ve ürünün bu kadar rağbet görmesini beklemiyorduk, hani evet, Samandağ, Adana, bu bölgelerde acı sevilse de diğer memleketlerden de çok büyük ilgi gördük, bayağı da siparişlere yetiştiremiyoruz şu anda."

Şefler özel yemeklerinde kullanıyor

Çevre illerin yanı sıra en çok İstanbul ve Ankara'dan sipariş aldıklarını belirten Kalacı, haftada yaklaşık 300 kilogram Samandağ biberini reçele dönüştürmelerine rağmen sipariş çokluğundan üretime yetişemediklerini anlattı.

Samandağ biberi reçelinin yapım aşaması hakkında bilgi veren Kalacı, "Bazı püf noktaları var, bunları vermek çok uygun olmaz ama küçük küçük doğranıp reçel usulüyle kaynatılıyor. En önemlisi de ilaçsız doğal ürünü kullanmak." diye konuştu.

Kalacı, 750 gramlık Samandağ biberi reçelinin kavanozunun 25 liradan satıldığını söyledi.

Reçelin kahvaltının yanı sıra et yemeklerinin yanında sos olarak da kullanılabildiğine dikkati çeken Kalacı, "Ürünü verdiğimiz çok ünlü restoranlar var. Hatay'da da İstanbul'da da bazı şefler bunu özel yemeklerinde, et yemeklerinde kullanıyorlar. Aslında bu ürünle birazcık Meksika mutfağına da atıfta bulunuyorlar." dedi.