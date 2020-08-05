"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" başlıyor
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"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile Türkiye'de kadın kooperatiflerinin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

05.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:57

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile Türkiye'de kadın kooperatiflerinin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" hedefine yer verildiğini anımsatarak, bu kapsamda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları iş birliğinde 2018'de protokol imzaladıklarını belirtti.

"Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" ile 81 ilde kadın kooperatifçiliği çalışma gruplarıyla çalıştaylar düzenlediklerini vurgulayan Selçuk, son iki yılda gerçekleştirdikleri 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla 23 bin 277 kişiye ulaştıklarını ve 181 kadın kooperatiflerini ziyaret ettiklerini aktardı.

Selçuk, 2018'den bugüne kadar 81 yeni kadın kooperatifi kurulduğunu belirterek, son iki yılda 8 ilaveyle sayısı 32'ye çıkan Sosyal Dayanışma Merkezleriyle kadınları çok yönlü olarak desteklediklerinin altını çizdi.

Gelecek yıl hayata geçirilecek "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydeden Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"3 bin 500 kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3 bin kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, bin kadına yönelik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu süreçte danışmanlarımızın kadınlarımıza mihmandarlık yapmasını önemsiyoruz. Danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatifçilerin daha etkili ilerleyeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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