Kadınların Kehribar Tespih İlgisi

AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce başladığı kuyumculuğu bırakarak tespih satmaya başlayan Ahmet Biçer (59), tespihten daha çok kar ettiğini söyledi. Biçer, kadınların kehribardan yapılma tespih ya da kehribar taşı satın aldığını ve guatr hastalığını iyileştirdiği düşüncesiyle boyunlarına taktığını vurguladı.

Kent merkezinde 10 yıl kuyumculuk yapan Ahmet Biçer, hobi olarak tespih satışına başladı. Tespih işinde altından daha çok kazandığını gören Biçer, işi genişletmeye karar verdi. Yaklaşık 3 ay önce kuyumculuğu bırakan Biçer, elinde kalan bir kısım altının yanı sıra tespih satışına başladı. Hazır aldığı tespihlerin yanında, özel sipariş üzerine yaptırdıklarını da satan Ahmet Biçer, tespihlerin 100 TL ile 10 bin TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğunu anlattı.

Ahmet Biçer, "Afyonkarahisar'da 10 yıldır kuyumculuk yapıyordum. Hobi olarak tespih işi yapmaya başladım. Sonrasında profesyonel olarak bu işe dönmeye karar verdim. Altından kazandığımdan daha çok tespihten kazanıyorum. Kehribar tespihler 100 TL'den başlıyor, 10 bin TL'ye kadar var. Özel yapım ve el işçiliği kehribar tespihler var" dedi.

KADINLAR DA İLGİ GÖSTERİYOR

Özellikle kehribardan yapılan tespihlere kadınların ilgi gösterdiğini vurgulayan Ahmet Biçer, kadınların kehribar tespihleri alarak guatr hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle boyunlarına taktığına dikkati çekti. Ahmet Biçer, "Tespihin çok önemli özellikleri var. Mesela stres ve depresyonu önlediğini düşünüyorum. Basit tespihlerin değil, kehribar tespihler özellikle. Yıllar önce büyükanne ve annelerimiz kehribar tespihi boyunlarına takarmış. Onun geleneği hala sürüyor. Kadınlar geliyor 4 veya 5 tane kehribar taşı istiyor. 5 kehribar taşı 500 TL. Ama kadınlarımız bunu şifa niyetine kullanıyor. Bugün 50 küçük altın satıyorsak, ondan kazandığımızı bir tane tespihten kazanabiliyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK İLGİ KEHRİBAR VE OLTUYA

Kehribar, oltu ve zar gibi tespihin birçok çeşidi olduğuna işaret eden Biçer, şöyle konuştu:

"Çeşit olarak tespih çok. Kehribar var, oltu var, zar var, Polonya ve İran kehribarları var. Değişik kehribarlar çok. 100 TL'den 10 bin TL'ye kadar kehribar var. Kehribar yapımıyla ilgili 3 sipariş aldım. 3 bin TL ile 4 bin TL arasında tespih çok sattım. Bana 'Kehribar var mı' diye soranlar var. Kehribar geldiğinde de öncelikle onları arıyorum. Çünkü az geliyor. Bu arada sahteciler de çok. İnsanlarımızı tespihin kehribar olduğunu söyleyerek kandıranlar da çok. Ama bizim onlarla işimiz olmaz."

PROFESÖR ALTINTAŞ: KEHRİBAR TAŞI ÇOK DEĞERLİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş da kehribarın kutsal bir taş olarak bilindiğini söyledi. Doğu Avrupa toplumlarının kehribar taşına önem verdiğini vurgulayan Altıntaş, "Polonya, Rusya ve Çekya sınırında çıkan taşlardan biridir. Kehribar taşının sembolik değerleri vardır. Sembolik değerinin olmasının temel gerekçesi Doğu Avrupa coğrafyasında kehribar taşı az bulunur. Kehribar taşı da güneşe renk olarak benzediğinden, insanlar güneşe özlemlerini kehribar kullanarak giderir Ayrıca kehribarın kendinden desenli olması, insanların kendi düşüncelerini ve kendi bilgi birikimlerini taşa bakarak yorumlamalarının da yolunu açması nedeniyle önemlidir" dedi.

'KEHRİBAR KULLANIMI BANA AİLEMDEN KALDI'

Müşterilerden Nihayet Şahin (20), kehribardan yapılan kolyeleri çok sevdiğini söylerken, babaannesi ve anneannesinin de kehribar kullandığını anlattı. Kehribarın stres, moral bozukluğuna ve guatra iyi geldiğini aile büyüklerinden duyduğunu kaydeden Şahin, "Kehribardan yapılan kolyeleri çok seviyorum. Ailemden kalan bir alışkanlık kehribar kullanımı. Anneannem ve babaannem kehribarı kolye olarak boyunlarına takardı. Onlardan hatıra birkaç tane kehribar var. Sıklıkla buraya gelirim. Güzel ve şık kehribarlar var. Ayrıca tespih kullanmayı da seviyorum. Kehribar kullanımı bana ailemden kaldı" diye konuştu.

- Afyonkarahisar