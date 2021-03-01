Kadınların kavgası, mahalle kavgasına dönüştü

ANTALYA'da 3 kadının kavgasını ayırmaya çalışan gruplar arasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Zeyitnköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar kavga etmeye başlarken, vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Araya girenler, 3 kadından birini tutarken, diğer ikisi ise saç saça baş başa kavga etmeye devam etti. Kadınları ayırmaya çalışan erkeklerden sarı kıyafetli kişi, başka bir erkeğe yumruk attı. Bu defa da yaklaşık 20 kişilik grup, aralarında kavga etmeye başladı. Bir süre sonra taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı.Kavga anı ve tartışmalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin, "Çok güzel bu mahalle, evet Zeytinköylüler şu an savaşıyor" demesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN