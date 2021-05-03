'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı

'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşte Kadın Derneği, Macaristan JOL-LET Derneği ile Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla Sivil Toplum Diyaloğu dördüncü dönem Hibe Programı kapsamında 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi nisan ayında başladı.

İşte Kadın Derneği, Macaristan JOL-LET Derneği ile Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla Sivil Toplum Diyaloğu dördüncü dönem Hibe Programı kapsamında 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi nisan ayında başladı.

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkılarını artırmak hedefiyle kurulduğu belirtilen İşte Kadın Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının 6'ıncı dönemi kapsamında "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesinin hibe desteği aldığı açıklandı. 

"KADIN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDUK"

İşte Kadın Derneği öncülüğünde Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ile Macaristan JOL-LET Derneği ortaklığındaki proje kapsamında; İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Hedef grup olarak potansiyel kadın girişimcileri seçtiklerini belirten İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, 15 ay sürecek projeyle ilgili şunları söyledi:

"Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de kadın emeği erkek emeğinden çok daha fazla. Bu sonuca bağlı olarak kadın emeğine dikkat çekmek ve gücünü ortaya koymak amacıyla 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesini geliştirdik. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz."


'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı
'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:52:17. #1.16#

title