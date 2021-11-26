Kadınların iş arama oranı, geçen yıldan bu yana yüzde 9 geriledi

Firmaların aradığı elemanı, iş arayanların ise aradığı işi bulduğu Türkiye'nin istihdam kaynağı Eleman.net, kadınların iş arama istatistiklerini paylaştı. Eleman.net'in verilerine göre 2021 yılının ilk 10 ayı baz alındığında, kadınların iş arama oranı 2019 ile karşılaştırıldığında %11, 2020 ile karşılaştırıldığında %9 oranında geriledi.

EN ÇOK 26-30 YAŞ ARASINDAKİ KADINLAR İŞ ARIYOR

Eleman.net'teki kadın aday verileri dikkate alındığında , en çok iş arayan kadınların yaş aralığı %28.7'lik oranla 26-30 yaş dilimi olurken, öne çıkan diğer yaş grupları ise %21.46'lık oranla 20-25 ve %21'lik oranla 31-35 yaş grubu oldu. En az iş arayan yaş grubu ise 51 ve üzeri olarak istatistiklere yansıdı.

İŞ ARAYAN KADINLARIN YÜZDE 35'İ LİSE MEZUNU

Eleman.net'in Türkiye geneline dair istatistiklerine göre iş arayanların %45'i kadınlardan oluşuyor. İş arayan kadınların eğitim düzeyi %35,08 lise, %28,60 lisans, %23 ön lisans, %11,6 ilköğretim ve %1,62'lik oranla yüksek lisans olurken, iş deneyimleri özelinde ise; 1-2 yıl arası deneyimi olan kadınların oranı %27,42, deneyimsiz-yeni mezun oranı %26,43, 3-4 yıl iş deneyimi oranı %18,10, 5-10 yıl arası iş deneyimi oranı %15,08 ve 10 yıldan fazla iş deneyimi oranı ise %7,80 olarak istatistiklere yansıdı.

EĞİTİM SEKTÖRÜ İLK SIRADA

İş arayan ve iş deneyimi bulunan kadınların deneyime sahip oldukları sektörler sırasıyla eğitim, gıda, tekstil, mağazacılık-perakendecilik, sağlık-hastane, inşaat, mali müşavirlik-muhasebe ve turizm oldu. Danışmanlık, hizmet, çağrı merkezi, bankacılık-finans, otomotiv, halkla ilişkiler, bilgisayar- BT-internet, elektrik ve elektronik, reklamcılık, telekomünikasyon ve network ise iş arayan kadınların deneyim sahibi olduğu diğer alanlar olarak öne çıktı.

Eleman.net'in verilerine göre, iş başvurusu yapan kadınlar arasında halihazırda çalışan oranı 12,54 olurken, çalışmayan ve iş arayışında olan kadınların oranı ise %74,51 oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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