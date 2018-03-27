Kadınların Hayatı Adem'de Değişiyor

ŞENER TOKTAŞ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Destek Merkezleri (ADEM), kadınların hayatının değişmesinde önemli rol oynuyor.

Bitlis ADEM'deki kurslara katılan kadınlar, hem üretiyor hem de yaptıkları ürünleri kermes ve sergilerde satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursların yanı sıra seminer, gezi, piknik ve sinema gibi sosyal faaliyetlere de katılan kadınlar, hem topluma kazandırılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor hem de hayata daha fazla motive oluyor.

Kreş hizmetinin verildiği merkezde çocukları oyun oynarken kadınlar da gönül rahatlığıyla kurslara katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

ADEM Bitlis Koordinatörü Songül Kinç, AA muhabirine, 2012 yılından bu yana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülen projeyle, kadın ve çocuklara yönelik aralıksız hizmet sunulduğunu belirtti.

Merkezde aşçı çırağı, tel kırma, şiş örücülüğü, mis sabun, iğne oyası, kurdele nakşı, step boyama, aerobik, ahşap boyama ve Kur'an-ı Kerim kurslarının devam ettiğini, okuma yazma, girişimcilik ve bilgisayar kurslarını da açacaklarını anlatan Kinç, şöyle dedi:

"Merkezimizde 237 kadına hizmet sunmaktayız. Burada kreş hizmeti de veriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen personel burada kreşteki 18 çocuğumuza bakıyor. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Kurslar bizim için sadece bir araç. Amacımız kadınları evden çıkarabilmek, onların sosyalleşmesini sağlamak, öz güven kazandırabilmek, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye getirmek. Bunun için önce kursiyerlerin kaydını alıyoruz, öğretiyoruz ve üretime geçmelerini sağlıyoruz. Son aşamada da ürettikleri ürünleri yıl içinde kermes ve sergi açarak satmalarını sağlıyoruz. Bu da az da olsa aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Burada 13 kurs eğiticisiyle çalışıyoruz. Bunlardan 4'ü yetiştirdiğimiz kursiyerler. Bunu istiyoruz."

"Yelpazemiz çok geniş sadece bir yerle sınırlı kalmıyoruz"

Kursların dışında gezi, piknik ve sinema gibi çeşitli aktiviteler yaptıklarını, bu yıl da özellikle şehir dışına çıkmamış kadınlara Mardin ve Karadeniz turu düzenleyeceklerini belirten Kinç, merkezde emniyet, sağlık, aile ve sosyal politikalar müdürlükleri ile ortaklaşa seminer düzenlediklerini aktardı.

"SYDV ise zaten bu işin başrolünde. Yani yelpazemiz çok geniş sadece bir yerle sınırlı kalmıyoruz." diyen Kinç, şöyle devam etti:

"Yeri geldiğinde avukat, doktor, ebe ve polis memurlarını buraya getirip seminer düzenliyoruz. Amacımız bilinçlendirmek ve bilinçli anne yetiştirebilmek. Ne kadar bilinçli anne yetiştirebilsek o kadar da bilinçli çocuklar yetişecek. Buna inandığımız için bu konulara ağırlık veriyoruz. Mutlaka haftada bir kez seminer veriliyor ayrıca valimiz ve eşi bizimle yakından ilgileniyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor."

Seminer konularını kursiyerlerle yaptıkları istişareler sonucu belirlediklerini anlatan Kinç, kadınların seçtiği konularda uzman kişileri merkeze getirerek seminerleri gerçekleştirdiklerini ve bunun iyi geri dönüşlerinin olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce görevlendirilen sosyoloğun kadınlarla birebir görüştüğünü aktaran Kinç, şöyle devam etti:

"Sosyal yardımlaşma, sosyal hizmetlerin ve devletin sunduğu bütün imkanlar kendilerine aktarılıyor. Şehir dışına hiç çıkmamış hatta Tatvan'ı dahi görmeyen kızlarımız var. Bu acıdır ama gerçek böyle. Bu nedenle daha büyük çaplı geziler düşünüyoruz. Buraya gelen 55 yaşındaki bir kadın yaptığı ürünü satarak kendisine kazak aldığını söyledi. Bu çok güzel bir şey. Bu öz güven kazandırıyor. Aile bütçesine bir katkıdır. Bu durumdan erkekler de hoşnut. ADEM'de çalışanların tamamı kadın. Bu Bitlis şartlarında büyük bir artıdır. Cezbeden bir yönü de bu. Bu nedenle hatta erkekler gönül rahatlığıyla eşini veya kızını getiriyor. Aynı zamanda belediyenin verdiği servis ile kursiyerlerimizin gidiş ve gelişlerini sağlıyoruz."

Bu yıl bin 500 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Kinç, "ADEM'ler kadınların hayatını kesinlikle değiştiriyor. Bir kadına öz güven geliyorsa ve kendisine saygı duyulması büyük bir değişikliktir. Bu merkeze her gün düzenli 100 ila 150 kadın girip çıkıyor" dedi.

"Ekmek kapısı oldu"

Usta öğretici Ayşe Namlı da kursiyer olarak 2014 yılında başladığı merkezde çeşitli kurslara katılarak sertifika aldığını söyledi.

Kısa sürede usta öğretici olduğunu anlatan Namlı, "ADEM'in hayatıma çok büyük bir katkısı oldu. Buraya geldikten sonra liseyi açıköğretimden bitirdim. ADEM benim için bir ekmek kapısı oldu, iş olanağı sağladı; hayatıma dokundu." diye konuştu.

3 çocuk annesi Nurten Sözen de önceden aşçılık ve boyama, şimdi de dikiş nakış kursuna katıldığını anlattı.