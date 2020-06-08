Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor (2)
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Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor (2)

GÖZALTINA ALINDIKeşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor (2)
08.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:30

GÖZALTINA ALINDI

Keşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Adı açıklamayan şüpheli, polis tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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