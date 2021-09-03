Kadınların gasp parasına getirdikleri komik savunma: "Hayır amaçlı aldık"
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Kadınların gasp parasına getirdikleri komik savunma: "Hayır amaçlı aldık"

Kadınların gasp parasına getirdikleri komik savunma: 'Hayır amaçlı aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da mermer fabrikasında çalışan işçiyi 10 TL'ye öpüşme bahanesiyle kandırıp götürdükleri tenha sokakta 'istediğimiz parayı vermezsen bizi taciz ettin diyerek seni polise şikayet ederiz' diyerek 130 TL'sini gasp eden polis yakalandıklarında aldıkları parayı gencin kendilerine...

Afyonkarahisar'da mermer fabrikasında çalışan işçiyi 10 TL'ye öpüşme bahanesiyle kandırıp götürdükleri tenha sokakta 'istediğimiz parayı vermezsen bizi taciz ettin diyerek seni polise şikayet ederiz' diyerek 130 TL'sini gasp eden polis yakalandıklarında aldıkları parayı gencin kendilerine hayır amaçlı verdiğini öne sürüp kurtulmaya çalıştılar.

Olay, kent merkezi Marulcu Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki İmaret Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aslı D., (28) ve Elmas D., (26) isimli kadınlar cami bahçesinde mermer fabrikasında çalışan K.Y., (19) isimli gençle tanıştı. Gençle 10 TL'ye öpüşeceklerini söyleyen kadınlar K.Y., ile anlaştı. Daha sonra kadınlarla tenha bir yer arayan K.Y.'ye, Aslı D. ve Elmas D., kendisinden 20 TL daha istedi. Bunu da kabul eden K.Y., 20 TL'yi kadınlara verdi. Kadınlarla birlikte Marulcu Mahullesi Gedik Ahmet Paşa Sokak civarına geldiklerinde ise Aslı D. ve Elmas D., bu defa K.Y.'ye, '100 TL daha ver yoksa bizi taciz ediyor diye bağırırız' söylemeleri üzerine şahıs korkarak kadınlara 100 TL'yi verip yanlarında ayrıldı.

Parayı olayı kabul ettiler

Daha sonra '155 Polis İmdat Hattı'nı arayan genç durumu anlatarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis Aslı D. ve Elmas D.'yi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen kadınlar K.Y.'den toplamda 130 para aldıklarını ancak K.Y.'nin bu parayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini öne sürdüler. Yapılan incelemeler Aslı D.'nin 17, Elmas D.'nin ise 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadınların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kadınların gasp parasına getirdikleri komik savunma: 'Hayır amaçlı aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kadınların gasp parasına getirdikleri komik savunma: "Hayır amaçlı aldık" - Haberler
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