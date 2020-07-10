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Kadınların fuhuşa zorlandığı gazino daha önce ahırmış

ANKARA'da gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp, senet imzalatan ve burada çalışan kadınlara şantaj yaparak fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, 6'sı tutuklandı.

Kadınların fuhuşa zorlandığı gazino daha önce ahırmış
10.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:30
ANKARA'da gazinoda müşterilere fazla hesap çıkarıp, senet imzalatan ve burada çalışan kadınlara şantaj yaparak fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, 6'sı tutuklandı. Baba ve iki oğlunun işlettiği tarlanın içindeki yüzme havuzlu kompleksin ahırdan gazinoya çevrildiği ortaya çıktı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesinde Şefik K.'nın oğulları Hacı K. ve Mustafa K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasa dışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği ve burada çalışan kadınlara da şantaj yoluyla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu, yüzme havuzunun da yer aldığı eğlence kompleksinin her köşesine kamera konulduğu ve suç örgütünün silahlı üyeleri tarafından sıkı şekilde korunduğu belirlendi.

AHIRDAN GAZİNOYA ÇEVRİLDİDaha sonra harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden Şefik K. ve oğlu Hacı K. ile birlikte 6 kişi tutuklandı. İlçenin girişinde tarlalar arasında yer alan mekanın daha önce ahır olarak kullanıldığı ve Şefik K. tarafından eğlence kompleksine çevrildiği belirlendi. Gazinoyu işleten ailenin ilçeye 10 yıl önce geldiği ve bugün 15 milyon lirayı aşan bir servet edindiği öne sürüldü.Çok sayıda insanın gazino mağduru olduğunu ve bu mekan nedeniyle yuvaların yıkıldığını belirten vatandaşlar, böyle bir mekanın Beypazarı'na yakışmadığını ve kapatılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

- Ankara

Kaynak: DHA

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