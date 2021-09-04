Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı
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Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı Esenyurt'ta taciz şüphelisinin telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktı Esenyurt'ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs, yakayı ele verdi.

Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı

Esenyurt'ta taciz şüphelisinin telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs, yakayı ele verdi. Şahıs vatandaşlar tarafından darp edilirken, cep telefonundan çok sayıda kadına ait fotoğraf çıktı. Karakola teslim edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 16: 30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu. Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darp etmeye başladı. Elinden cep telefonu alınan O.Ç'nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Vatandaşlar darp ettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi. Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı
Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı
Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı
Kadınların fotoğraflarını çekerek taciz eden kişiye meydan dayağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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