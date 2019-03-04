Kadınların En Büyük Silahı Makyajı

Moda haftalarında sıklıkla göze çarpan blok göz makyajı, vazgeçilmez ışıltılar, kuyruklu eyeliner, günlük makyajınıza adapte edebileceğiniz pastel farlar eşliğindeki monokrom göz makyajları ve simli cesur rujlar yeni sezonda dikkat çekiyor.

Ünlülerin tercihi usta makyaj artisti Sinem Kobal, Merve Boluğur, Mine Tugay, Neslihan Atagül Doğulu, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlere gerçekleştirdiği uygulamalarda da bu trend akımlarını takip ettiğini belirtiyor.

Akpınar, İlkbahar-Yaz 2019 sezonunun ipuçlarına dikkat çekerek "Renkli tonlardaki farları kalın bir tabaka halinde göz kapaklarınıza uygulayarak iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. Pırıltıları göz pınarlarınıza ya da kirpik diplerinize sürerek parlayabilirsiniz. Klasik ve modası geçmeyen bir güzellik için parlak ve canlı tonlardaki kırmızı rujlar etkisini bu sezon da yitirmiyor" trendleri yansıtan bir görünüme kavuşmanın ipuçlarını sevenleriyle paylaşıyor.

Kaynak: Bültenler