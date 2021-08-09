Kadınların 'en acı' mesaisi
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Kadınların 'en acı' mesaisi

Kadınların 'en acı' mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor.

"Elimiz yanıyor ama alıştık"

Yıllardır biber çöpü temizliği yapan Sabiha Barak, "Biberlerin çöpünü tek tek çekiyoruz. Kilo başına para kazanıyoruz. Bu biberlerin çöpünü temizledikten sonra salça yada toz biber oluyor bunlar. Zor oluyor, elimiz yanıyor ama idare ediyoruz" dedi.

"Kilosu 50-60 kuruşa temizliyorlar"

İşçi Çavuşu Mesut Ünlü ise işçilerin kilo başı çalıştığını ifade ederek, "Bu biberlerin sapını çekiyoruz. Parçalanıyor kuruyor toz biber oluyor. Şuan işçiler çalışıyor. Kilo hesabı çalışıyorlar. Kilosunu 50-60 kuruşa temizliyorlar. Erkekler gündüz hasada gidiyor akşama doğru kadınlarla beraber biber çöpü temizlerler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kadınların 'en acı' mesaisi
Kadınların 'en acı' mesaisi
Kadınların 'en acı' mesaisi
Kadınların 'en acı' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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