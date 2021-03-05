Kadınların Elinden Özgün Ürünler… Miamano Kadın Girişimciler İle Elele Büyüyor

Mart ayı MiaMano için çok özel… Mart 2017'de hayata geçen Türkçe anlamı ''Benim Elim'' olan MiaMano, Türkiye'nin her yerinde özgün ürünler üreten, tasarım tutkusunu ürünlerine yansıtmış zanaatkarları, girişimcileri bulan ve onların el emeği ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışında satış ve pazarlamasını yapan online bir platform.

El emeği ürünlerin ve güzel şeyler üretmenin değerini bilen iki kadının, iki anne girişimcinin elele vererek günümüzün yoğun yaşam temposunda özgün ve güzel olana ulaşmayı kolay kılmak için kurdukları MiaMano'nun ana hedefi bulunması zor, el emeği göz nuru ürünleri bularak bunları üreten tasarımcılarla bir aile kurmak ve bu aileyi dünyaya tanıtmaktır. Bunu yaparken de hem tasarımcıları büyütmek hem de müşterilere kişiselleştirilmiş keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktır.

MiaMano Kurucu ortakları Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğlu "Hedefimiz Türkiye'de doğmuş Türk tasarımlarını, el sanatlarını dünyaya tanıtan global bir marka yaratmak" diyor. MiaMano, kurulduğu günden itibaren çoğunluğu kadın olan girişimcileri ve zanaatkarları destekleyerek, onlara sosyal ve ticari fayda yaratarak, onlarla elele büyümeye önem veriyor.

Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğlu

Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğluglobal düzeydeki kurumsal tecrübelerini MiaMano tasarımcı ailesine katılan tüm tasarımcılara aktararak, tasarımcıları etkinleştirmek, küçük girişimcilere sosyal ve ticari fayda sağlamak dışında satış sonrasında da dijital pazarlama ve marka yönetimi konularında birebir danışmanlık vererek onlarla elele büyüyorlar. Ayrıca diğer platformlardan farklı olarak, operasyon yönetimini tamamen üstlenerek tasarımcıların sadece ürünlerine konsantre olmasını, kargo, müşteri hizmetleri gibi tüm konularda MiaMano'nun desteğini almasını sağlıyorlar. Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğlu " MiaMano yolculuğuna Mart 2017'de 7 tasarımcı ve 500 ürünle başladık, bugün ise MiaMano ailesinde Türkiye'nin 58 şehrinden 2000'nin üzerinde tasarımcı ve 100,000' in üzerinde ürünümüz var. Edirne'den Mardin'e kadar uzanan yolda, sayısız ev ve atölyelerde harikalar yaratan birçok hünerli el MiaMano ailesinde. Teknolojik altyapımızla müşterilerimizin online alışveriş deneyimlerini dünya standartlarına getirerek 7/24 Türkiye'nin her yerinden bu özgün, farklı ürünlere ulaşma imkânı sunuyoruz" diyorlar. Pandemi süresince, 2020 yılının ilk aylarında MiaMano kanatlandı, Türk tasarımcılarını yurtdışı pazarı ile buluşturmak amacıyla uluslararası web sitesini açarak Ortadoğu ve Avrupa içinde satışa başladı, ''Vizyonumuz tüm dünyada bilinen özgün ürünlerin global adresi olmak '' diye ekliyorlar ve bu hedef doğrultusunda ilerliyorlar.

MiaMano'nun "Mano"festosu "Elinin hamuruyla farklı işlere kalkışan cesur insanların elinden tutarak onlara destek olmak, onları etkinleştirmek ve müşterilerini deo hünerli ellerin yaptığı güzelliklerle buluşturmak".

Sitede mağaza açabilmenin tek kuralı özgün ürünler üretmek; ahşap oyuncaklardan, tasarım takılara, özgün çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden, kişiselleştirilebilir hediyelere ve dekoratif ofis ve ev aksesuarlarına kadar her türlü özgün ürün MiaMano'da yer alıyor. Genel olarak Ev, Giyim, Bebek/Çocuk, Yaşam ve Hediye kategorileri altında her bütçeye uygun birçok özel tasarım ürünü bulmak mümkün.

MiaMano' da elinizin altında hep sizi mutlu edecek, sevdiklerinize her yerde bulamayacakları, el emeği, anlamlı ve özgün hediye alternatifleri olacak birçok güzel ürün var.Haydi şimdi özgün ürünlerin, özel hediyelerin adresi MiaMano'yu keşfedin, küçük zanaatkarları, yaratıcı hünerli elleri vekadın emeğini siz de destekleyin !