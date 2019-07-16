Kadınların eli değdi, İpek Böcekçiliği başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da çoğunlukla kadınların yer aldığı çalışma ile teşvik edilen 140 kişi ipek böcekçiliğine başladı, ilk hasadı da bugün gerçekleşti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde Fırat Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 140 kişi ipek böcekçiliği yapmaya başladı. İpek böcekçiliği sektörünün tekrardan gelişmesi için, bu yıl 13 milyon böcek dağıtımının yapıldığı kentte ilk hasat gerçekleşti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'da İçme köyünde üretim yapan çoğunluğu kadın olan çiftçilerle bir araya geldi.

İpek böcekçiliğini önemsediklerini ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu anımsatan Vali Kaldırım, sektörün Elazığ'da ve bölgede tekrardan canlandırılması için finansman açıdan destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kadın girişimcilerin örnek bir uygulama yaptıklarını belirten Vali Kaldırım, "Burada kendileri öncü olarak başlattılar. Ticaret Odası koordinasyonunda ipek böcekçiliği yapılmaktadır. Tarihi bir değer. Geçmişte var olan bir sektördü. İnşallah bu sektörü geliştirme bu büyütme hedefindeyiz. Elazığ için ciddi katma değer sağlayan sektöre dönüştürmek için uğraşıyoruz. Bu sektörün bilimsel metotlarla canlanması ve bir model haline gelmesi özellikle köylerde çalışan kadınlara ve çiftçilere katkı vermesi açısından önemli. Bizler de önemsiyoruz. Finansman açıdan destek verilmesi lazım. Gerekli desteği üniversite sağlayacaktır. Kadın girişimciler ve köylüler de çok istekli. Orman Bölge Müdürlüğü de özellikle dut ağacı ekimi noktasında devreye girecektir. Hep birlikte bunu başaracağız" dedi.

2019 yılında koza birliğin uhdesinde bir çalışma yaptıklarını ve bu sektörde tekrardan üreticiliği canlandırma adına 130 ayrı noktada üretim yaptıklarını dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "2020 yılını daha organize olmuş, kalitesini ve üretim kapasitesini arttırmış bir sektör haline getirme adına çalışmalarımız olacak. Amacımız, buradaki çiftçilerimizin mevcut gelirlerinin üzerine ek gelirler koymak. Aynı zamanda bu konuda daha profesyonel işletmeler oluşturup üretim yapmak isteyen firmalarımızın önün açarak, onların yatırım yapmalarını sağlamak. Nihai amacımız sadece ipek böcekçiliği üretmek değil, tamamen dokuması, boyaması Elazığ'da yapılmış ve marka olmuş nihai ürünler elde edip dünya pazarına arz etmek istiyoruz. Asıl hedefimiz bu. Umut ediyorum 2-3 yıl içerisinde bu hedefe de ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Alınan sonuçların çok olumlu olduğunu aktaran Arslan, "Önümüzdeki yıl böceklerin yetiştirilebileceği alanların oluşturulması, daha modern alanlarda üretim yapılması, ihtiyaç duyulan dutlukların oluşturulması ile alakalı planlamamızı bir ay içinde tamamlayıp rapor halinde tüm paydaşlarımıza sunacağız" diye bilgi verdi.

İpek böcekçiliği yapanlarda kozalarını topladıklarını üretimin devam ettiğini ve önümüzdeki yıl daha iyi sonuçlar alacaklarını aktardı.

Kaynak: İHA