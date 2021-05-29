Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
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Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı

Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği'nin ilkini Belsa Plaza önünde gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği'nin ilkini Belsa Plaza önünde gerçekleştirdi.

İzmitli üreticilere maddi ve manevi desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini, vatandaşlarla buluşturmak adına Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği'nin ilkini Belsa Plaza önünde gerçekleştirdi. 40 kadın üreticinin el emeği ürünlerinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Emekçinin yanında olan ve kadınların ekonomiye katkı sağlaması adına çalışmalar yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden kadın üreticiler, etkinliğin sürmesini istedi. İzmitli kadınların el emeği ürünlerinin satışının gerçekleştiği Kadın El Emeğini Destekleme Etkinliği, 15 günde bir farklı üreticilerle İzmit'in farklı bölgelerinde devam edecek. - KOCAELİ

Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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