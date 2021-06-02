Kadınların El Emeği Göz Nuru Eserleri Sergileniyor

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca ortaya çıkardıkları eserler Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı'nda sergilenmeye başlandı.

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca ortaya çıkardıkları eserler Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Kültür Parkı'nda sergilenmeye başlandı.

Kadın ve Gençlik Merkezlerimizde eğitim gören bayanlar tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirdiği sergide beğeniye sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl alınan kararla Haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilk yıl etkinlikleri Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerler eserleriyle imza attı.

Fatih, Siteler ve Bahçelievler mahallelerindeki Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde bulunan giyim, ev tekstili, deri çanta, rölyef, takı tasarım, bakır işlemeciliği, halı ve kilim dokuma, Osmanlı yemenisi gibi kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan eserlerin sergilendiği etkinliğin 4 gün boyunca açık olacağını belirten yetkililerimiz, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kaynak: Habermetre