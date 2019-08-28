28.08.2019 16:08

Elazığ'da "Finansal okur yazarlık ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi " semineri düzenlendi.

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda kadınlara para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi ve yerli malı kullanımı gibi konularda bilgi verildi.

İl müdürü Suat Kenç, yaptığı konuşmada son yıllarda devlet politikaları gereği kadınlar için çok güzel projeler yapıldığını söyledi.

Kenç, 300 kadına ulaşılmayı hedeflendiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bakanlığımızın Koordinasyonunda 2018-2023 yıllarını kapsayan kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı hazırlanıp yürürlüğe konuşmuştur. Bu kapsamda kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi ve yerli malı kullanımı gibi konularda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA