Kadınların Dokuduğu İlk Halıyı Başkan Çerçi Aldı

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda Süngüllü Mahallesi'nde açtığı el dokuma halıcılık kursunda ilk halılar dokundu. Hünerli hanımların dokuduğu ilk halıyı da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi satın aldı.



Yuntdağı Süngüllü Mahallesi'nde el dokuma halıcılığı geliştirmek amacıyla ürettiği projesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hibe desteği kazanan Yunusemre Belediyesi, emeklerinin karşılığını aldı.



Yuntdağı'nı geliştirmek adına her türlü projeye destek verdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Çerçi, burada yaptığı açıklamada, "Yuntdağı bölgemizin gelişimini sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Organik tarım, aşılama, besicilik, fidan dağıtımı ve daha birçok projeyle 65 mahallemizin yer aldığı bölgemizi kalkındırmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalarla birlikte bölgede yaşayan bayanlarımıza hem bir zanaat öğretmek hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla unutulmaya yüz tutan el sanatları kursları düzenliyoruz. Süngüllü'de açtığımız halı dokumacılığı kursu da bunlardan biri. Hanımlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel halılar dokumuşlar. Dokunan ilk halıyı da satın aldık. Projeyi önemsiyoruz, desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA