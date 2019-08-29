Kadınların dokuduğu halılar mesire alanında sergilendi

29.08.2019 14:14

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde halı dokuma kursuna katılan kadınların ortaya çıkarttığı ürünler sergilendi.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce açılan kursta 22 kadın tarafından dokunan el emeği göz nuru ürünler, ilçedeki mesire alanında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, kursiyerlerin Pınarbaşı mesire alanında açtığı sergideki eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Yeni mesire alanımızda iki mutlu olayı bir arada yaşıyoruz. Pınarbaşı mesire alanının son halini hem değerlendirdik hem açılış yapmadan önce son kontrollerimizi yaptık. Bir de halı dokuyan kursiyerlerimize birlikte onların göz nuru el işi ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı oldu ve onları inceledik. Özellikle bu kursların açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze, KAYMEK ve Bünyan Belediyesi'ne ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz harika bir iş çıkarmış hocalarımızın önderliğinde. Eskiden Bünyan'da dokunan halıları hem amatör ruhla yeni bir şekilde tekrarlamışlar hem de gençlerimizin bu işi daha iyi kavramalarını ve görmelerini sağlamışlar."

Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin ve kursiyerler de Altun'a sergiye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA