Kadınların dayanışması - Haberler
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Kadınların dayanışması

Kadınların dayanışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Kadın Emeği Merkezini ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Kadın Emeği Merkezini ziyaret etti.

Düzce Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Emeği Merkezi'nde kadınlara destek vermeye devam ediyor. Oluşturulan kooperatifler ile kadınlar ürettikleri ürünlerin satışlarını yaparken, elde edilen gelirler ile ailelerine destek verip, çocuklarının okumasına destek oluyor. Kadın Emeği Merkezinde yapılan son çalışmalar ile güçlenmeye devam ederken, TOBB Düzce KGK bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kadın Emeği Merkezinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile kooperatiflerin genel durumu ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarda kadınlara ve ilgililere kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kadınların dayanışması

Kadınların dayanışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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