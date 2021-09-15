Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2 şüpheli kadının çantalarında yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2 şüpheli kadının çantalarında yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Ekiplerce yapılan 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olaylarla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'nde jandarma ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1500 adet Captagon hap ve yarım kilo Afgan macunu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerce Melikgazi ilçesinde yapılan bir diğer operasyonda ise 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan jandarma ekiplerince otogarda yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen iki kadının üst aramasında, çantalarında sakladıkları yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli iki kadın, gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı

Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi

Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Amelia Hamlin Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:24:16. #1.11#