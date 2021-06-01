Kadınların banka sırası kavgası kamerada
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Kadınların banka sırası kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | 3. Sayfa

- Kadınların banka sırası kavgası kamerada Birbirlerine küfürler yağdıran kadınları polis sakinleştirdi Avcılar'da banka sırasında beklerken tartışan kadınlar, birbirlerine küfürler yağırdı.

- Kadınların banka sırası kavgası kamerada

Birbirlerine küfürler yağdıran kadınları polis sakinleştirdi

İSTANBUL - Avcılar'da banka sırasında beklerken tartışan kadınlar, birbirlerine küfürler yağırdı. Sıra nedeniyle birbirlerine hakaret eden kadınları polis ekipleri sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda iki kadın banka sırasında beklerken sözlü tartışmaya başladı. Sıra nedeniyle çıkan Tartışma alevlenince kadınlar birbirlerine hakaret edip, küfür etmeye başladı. Kavgaya kadınlardan birinin kocası da karışınca çevredeki esnaf ve vatandaşlar olaya el atıp tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırıp ortamı sakinleştirdi.

"Kadınlar birbirleriyle küfürleşerek kavga etti"

Olayı gören ve kadınları ayırmaya çalışan Döner Ustası Vedat Aydın, "Banka sırasında tartışma başladı, daha sonda küfürleşmeye geçtiler. Biri açık biri kapalı kadın vardı. Kapalı olan eşiyle beraberdi. Daha sonra küfürleşmeye başladılar, birbirlerine girdiler. İlk başta biz olaya girmedik ama kapalı olan kadının eşi girince biz de müdahil olduk, ayırdık. Daha sonra polisler geldi zaten dağıldılar" dedi.

Kadınların banka sırası kavgası kamerada
Kadınların banka sırası kavgası kamerada
Kadınların banka sırası kavgası kamerada
Kadınların banka sırası kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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