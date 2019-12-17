: Kadınların Adliye Önünde Açıklama Yapmasına İzin Verilmedi

17.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:47

Kadıköy'deki Las Tesis eylemi sırasında geçen Pazar günü gözaltına alınan ve ertesi gün adli gözaltı kararıyla mahkemeden salıverilen Kadın Meclisleri üyesi altı kadın bugün Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek avukatlarıyla birlikte adli kontrol kararına itiraz etti.

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