Kadınların Adliye Önünde Açıklama Yapmasına İzin Verilmedi
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Kadınların Adliye Önünde Açıklama Yapmasına İzin Verilmedi

Kadıköy'deki Las Tesis eylemi sırasında geçen Pazar günü gözaltına alınan ve ertesi gün adli gözaltı kararıyla mahkemeden salıverilen Kadın Meclisleri üyesi altı kadın bugün Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek avukatlarıyla birlikte adli kontrol kararına itiraz etti.

17.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:47

'deki Las Tesis eylemi sırasında geçen Pazar günü gözaltına alınan ve ertesi gün adli gözaltı kararıyla mahkemeden salıverilen Kadın Meclisleri üyesi altı kadın bugün 'daki İstanbul 'ne gelerek avukatlarıyla birlikte adli kontrol kararına itiraz etti.



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: Kadınların Adliye Önünde Açıklama Yapmasına İzin Verilmedi
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