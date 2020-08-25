Kadınların acı mesaisi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Acıdan para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 40 ila 45 kuruşa temizliyor.

"Hem acılı hem meşakkatli"

Toplanan ve örtülerin üzerine dökülen tonlarca kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlara, kimi zaman eşleri ve çocukları da yardım ediyor. Sadece yemek ve çay molası vererek gün boyu biberlerin çöpünü ayıran aileler, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Uykusuz ya da birkaç saat uyku ile günlerce biber temizleyen ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak, ciddi gelire kavuşuyor. Biber çöpü temizleyen Navruz Kocager, gündüz dinlendiğini, geceleri ise eşi ile birlikte biber çöpü ayıkladığını söyledi. Geç saatlere kadar biber temizlediğini söyleyen Kocager, "Gece saat 24.00'e kadar eşim ile birlikte yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz" dedi.

Biber sahibi Yusuf Korkmaz ise 45 dönüm tarlaya ektikleri biberin geçen yılın altında verilen fiyatın kendilerini üzdüğünü söyledi. Zor durumda olduklarını söyleyen Korkmaz, masraflarını bile karşılamayacak kadar zor durumda olduklarını ifade etti. Korkmaz, "Hasadını yaptığımız biberin çöpü temizlemede yardımcı olan vatandaşlara kilo başı 40 ila 45 kuruş olarak destek parası belirledik" şeklinde konuştu.

Biber çöpü temizleyen Sare Korkmaz ise "Bu biber temizlemesinden kazandığımız para ile çocuklara ev alacak ve ürün masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Masraflarımızı kurtarırsak ne güzel aksi halde zarardayız. Ev almak için 75 bin TL kredi çektik aileye destek oluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA