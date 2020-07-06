Kadınların %65'i düzenli spor yapmıyor kadınların spor yapma konusundaki alışkanlıklarına dair yapılan ankete katılanların yüzde 65'inin düzenli spor yapmadığı ortaya çıktı.

Kadınların regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini takip eden; içtiği düzenli ilaçları hatırlatan, eğlenceli ve bilgilendirici tavsiyeleriyle kendilerini iyi ve mutlu hissetmelerini sağlayan ve bu konuda da Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Pepapp, son düzenlediği ankette kullanıcılarına düzenli spor yapıp yapmadıklarını sordu. Yaklaşık 272 bin kadının katıldığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 65'i düzenli spor yapmıyor. Düzenli spor yaptığını beyan edenler arasında ise fitness, yoga ve pilates başı çekiyor.

"Spora başlıyor, sonra bırakıyoruz"

Düzenli spor yapmanın, düzenli adet döngüsü başta olmak üzere sağlıklı ve iyi yaşam için gerekliliklerini bir kez daha hatırlatan Barba Pilates Wellness Studio Kurucusu Damla Aydın, Pepapp kullanıcılarına özel şu açıklamalarda bulundu:

"Spora başlayanların çoğu kısa bir süre sonra sporu bırakıyor, aynı şekilde diyete başlayanların birçoğu da çok geçmeden diyetten vazgeçiyor. Ancak bazıları bırakmıyor. Peki neden bırakmıyor?" Popüler trendlere bakmak yerine kişilerin kas yapısı, vücut şekli ve beklentilerine göre spor seçimi yapmalarının önemli olduğunu hatırlatan Aydın, "Spor alışkanlığı kazanabilmek için yapılan her işte olduğu gibi kendinize hedefler koyun. Hedeflere ulaşmak, motivasyonunuzu arttırarak konsantre olmanızı kolaylaştırabilir. Sporu eğlenceli bir hobi haline getirmek, stresten uzaklaşmanın da en etkili yolu!" dedi.

"Regl döneminde yağ deposunu dengelemenin yolu egzersiz yapmak"

Özellikle regl dönemlerinde egzersiz yapmanın zor olduğu düşünülse de bu dönemlerde rahatlamayı sağlayacak anahtar kelime 'egzersiz'dir diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayın regl dönemlerinde hormon dengeleri bozulduğu için vücutta daha fazla yağ depolanıyor. Bunu spor yaparak kontrol altına alabilirsiniz. Düzensiz regl problemlerinde de pelvik kaslara yönelik yapılan egzersizlerle süreci olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bunların yanı sıra hamilelikte de spordan ve egzersizlerden faydalanmalısınız. Hamile pilatesi ile anne adaylarına bu süreçte tüm desteğimizi sağlamaktayız. Ve unutmayın ki bedeniniz en önemli giyisinizdir. Vazgeçmek üzereyseniz, neden başladığınızı hatırlayın."

Kaynak: Bültenler