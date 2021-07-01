Kadınlarımızla Üreten, Büyüyen ve Gelişen Iğdır
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Kadınlarımızla Üreten, Büyüyen ve Gelişen Iğdır

Kadınlarımızla Üreten, Büyüyen ve Gelişen Iğdır
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali H. Engin Sarıibrahim, Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Kasımcan köyünde yer alan üretim alanını ziyaret etti.

Vali H. Engin Sarıibrahim, Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Kasımcan köyünde yer alan üretim alanını ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin devam eden üretim alanı inşaatında hakkında bilgi alan Vali Sarıibrahim, "Her alanda başarılı olan üretken kadınlarımız, şehrimizin yöresel ürünlerini üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında, neler başarabileceklerini de göstermiş oluyorlar. Bizler her zaman kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesinde destekçileriyiz. Verdikleri emek ve mücadeleden dolayı kadınlarımızı tebrik ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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