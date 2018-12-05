Kadınlarımız Karar Verme Süreçlerinde Daha Fazla Olmalı"

Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu, "Hayatın her alanında yer alan, maddi ve manevi büyük yükler taşıyan kadınlarımızın karar verme süreçlerinde daha fazla olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erenoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk kadının seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce kazandığını anımsattı.

Kadınlara tanınan bu hakların Türkiye'nin demokratikleşmesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Türk kadını geçmiş yüzyıllardan yaşadığımız çağa kadar üzerine düşen bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Siyasette güçlenen kadın, ekonomik açıdan ve toplumsal alanda da güçlü kadın anlamına gelmektedir. Hayatın her alanında yer alan, maddi ve manevi büyük yükler taşıyan kadınlarımızın karar verme süreçlerinde daha fazla olmalarını istiyoruz. Gönlümüzden geçen önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok kadının aday olması."

Erenoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü kutladı ve bu hakkı kadınlara veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.