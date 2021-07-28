KADINLARIMIZ EL SANATLARIYLA REHABİLİTE VE MESLEK SAHİBİ OLUYOR
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KADINLARIMIZ EL SANATLARIYLA REHABİLİTE VE MESLEK SAHİBİ OLUYOR

KADINLARIMIZ EL SANATLARIYLA REHABİLİTE VE MESLEK SAHİBİ OLUYOR
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KADINLARIMIZ EL SANATLARIYLA REHABİLİTE VE MESLEK SAHİBİ OLUYORKütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi Ala Konağı, "Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor" projesi kapsamında el sanatları eğitim ve üretim merkezi oldu.

KADINLARIMIZ EL SANATLARIYLA REHABİLİTE VE MESLEK SAHİBİ OLUYORKütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi Ala Konağı, "Kadınlarımız El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor" projesi kapsamında el sanatları eğitim ve üretim merkezi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeyle Ala Konağı'nda kadınlara yönelik düzenlenen çini, seramik, nakış ve iğne oyası kursları başladı. Vali Ali Çelik, tarihi konağı ziyaret ederek çini, seramik, nakış ve iğne oyası atölyelerinde kursiyerlerle görüşüp ürünlerini inceledi, usta öğreticilerden bilgiler aldı. "Kooperatif için destek vermeye hazırız"Üretilen el emeği göz nuru ürünlerden kadınların gelir elde etmesinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, kooperatif kurmaları önerisinde bulunarak onları cesaretlendirdi. Vali Çelik, "Yeter ki kooperatif kurulması için ortaya bir irade koyun; biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. Ziyaretten mutluluk duyduğunu paylaşan kadınlar, sunulan imkan ve desteklerden dolayı Vali Çelik'e teşekkür ettiler. "Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar"İŞKUR destekli açılan kurslarda, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilen eğitimlerle 80 kadın kursiyerin hem meslek öğrendiğini hem de günde 35 TL kurs ücreti aldığını belirten Vali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikolog ve sosyal çalışmacıların da belirli günlerde kadınlara yönelik rehabilitasyon programları hazırladığını kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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