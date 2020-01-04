Kadınları yüklü para vaadi ile kandıran şüpheli yakalandı

04.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:18

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanışarak yüklü miktarda para vereceğini vaat edip buluşma yerine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.



Eskişehir'de, 10 Aralık 2019 tarihinde Ramazan D. (26) isimli şüpheli, bir üniversite öğrencisi ile sosyal medya üzerinden tanışarak iletişime geçti. Bir süre konuştuktan sonra genç kadın, borcu olduğunu ve para ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, ihtiyacı olan parayı vermek istediğini söyledi. Ardından Hacıalibey Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan bir plazaya çağırdı. Akşam saat 18.00 sıralarında adrese gelen üniversite öğrencisi, burada şüpheli Ramazan D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Ardından zanlı, genç kadının parasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı.



Olay sonrası genç kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda olayın şüphelisinin Ramazan D. olduğunu belirledi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu zanlı Ramazan D., dün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan şüpheli Ramazan D.'nin adliyedeki işlemleri sürerken şahsın aynı suçtan bir sabıkasının daha bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA