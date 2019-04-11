Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yanına yaklaştığı kadınlara tacizde bulunduktan sonra kaçtığı öne sürülen A.D. (19), polis ekiplerince yakalandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yanına yaklaştığı kadınlara tacizde bulunduktan sonra kaçtığı öne sürülen A.D. (19), polis ekiplerince yakalandı.
Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce sokakta yürüyen kadınların yanına yaklaşarak, elle taciz edip, kaçtığı iddia edilen A.D. ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, A.D.'nin 28- 29 Mart ve 2- 11 Nisan'da, 4 kişiye tacizde bulunduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan A.D., gözaltına alındı. A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
Kaynak: DHA